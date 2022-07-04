Курдин о Федотове: «У таких игроков должны быть льготы. Иван – человек государственный, не так много спортсменов защищают честь страны»

высказался касательно ситуации вокруг .

«Я сам в свое время проходил службу в . В советское время в командах следили за молодежью.

В каждом клубе были люди, которые этим занимались и контролировали, чтобы у ребят все было в порядке с законом. Помогали устроиться в институт, получить отсрочку.

Профсоюзные команды прикрывали, чтобы ребят не забрали в армию в ЦСКА и «Динамо». А сейчас в клубах столько народа, а за этим никто не следит. Хотя игроки каждый год бегают из команды в команду.

Здесь человек играл год в ЦСКА, и почему ему там не «сделали» армию? Федотов – человек государственный, он игрок сборной России.

Не так много спортсменов, которые выступают за национальную команду и защищают честь страны. У таких игроков должны быть льготы, по моему мнению. Он и так, получается, служит.

Федотов – хоккеист сборной, поэтому должны были следить, что у него с армией. Почему он до этого не отслужил? Ему не 20 лет, а уже 25. Он и год назад был военнообязанным. Почему его раньше не привлекли?

Почему все раскрылось не тогда, когда он подписал контракт с ЦСКА, а сейчас, когда он перешел в «Филадельфию»? Возникают вопросы, почему его не призывали раньше», – заявил первый тренер Никиты Кучерова и Никиты Гусева.

12 важных вопросов по ситуации с Иваном Федотовым