Курдин о Федотове: «У таких игроков должны быть льготы. Иван – человек государственный, не так много спортсменов защищают честь страны»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин высказался касательно ситуации вокруг Ивана Федотова.

«Я сам в свое время проходил службу в ЦСКА. В советское время в командах следили за молодежью.

В каждом клубе были люди, которые этим занимались и контролировали, чтобы у ребят все было в порядке с законом. Помогали устроиться в институт, получить отсрочку.

Профсоюзные команды прикрывали, чтобы ребят не забрали в армию в ЦСКА и «Динамо». А сейчас в клубах столько народа, а за этим никто не следит. Хотя игроки каждый год бегают из команды в команду.

Здесь человек играл год в ЦСКА, и почему ему там не «сделали» армию? Федотов – человек государственный, он игрок сборной России.

Не так много спортсменов, которые выступают за национальную команду и защищают честь страны. У таких игроков должны быть льготы, по моему мнению. Он и так, получается, служит.

Федотов – хоккеист сборной, поэтому должны были следить, что у него с армией. Почему он до этого не отслужил? Ему не 20 лет, а уже 25. Он и год назад был военнообязанным. Почему его раньше не привлекли?

Почему все раскрылось не тогда, когда он подписал контракт с ЦСКА, а сейчас, когда он перешел в «Филадельфию»? Возникают вопросы, почему его не призывали раньше», – заявил первый тренер Никиты Кучерова и Никиты Гусева.

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