Матыцин о ситуации с Федотовым: «Находимся в тесном контакте с министерством обороны. Живите по закону, и все у вас будет хорошо»

Министр спорта РФ прокомментировал ситуацию с Иваном Федотовым.

В пятницу стало известно о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Вопрос организации быта военнослужащих находится в сфере министерства обороны РФ. Если будет надо, мы будем сотрудничать.

Мы находимся в тесном контакте с министерством обороны. Живите по закону, и все у вас будет хорошо», – сказал Олег Матыцин.

Вратаря сборной России на год забрали в армию – хотя у него контракт в НХЛ. Следим за событиями в нашем онлайне

12 важных вопросов по ситуации с Иваном Федотовым