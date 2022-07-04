Владислав Третьяк: «ФХР следит за ситуацией с Федотовым. Обратились в госорганы для выяснения подробностей дела»

Владислав Третьяк сообщил, что ФХР следит за ситуацией с Иваном Федотовым.
В пятницу стало известно о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.
«Федерация хоккея России следит за ситуацией с вратарем национальной сборной России Иваном Федотовым, касающейся его службы в армии.
ФХР обратилась в государственные органы для выяснения подробностей дела», – заявил президент ФХР.
Там, куда отправили Федотова, есть Военная хоккейная лига. Команда Северного флота – чемпион Мурманской области и одна из сильнейших в войсках
Вратаря сборной России на год забрали в армию – хотя у него контракт в НХЛ. Следим за событиями в нашем онлайне