Песков о Федотове: «Администрация президента не занимается призывом на срочную службу. За деталями – в Министерство обороны»

попросил обратиться в Министерство обороны по ситуации .

В пятницу вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста уклонистом от армии. В понедельник стало известно, что Федотов находится в воинской части в Северодвинске в Архангельской области.

«Вы знаете, что администрация президента не занимается организацией и проведением призыва в вооруженные силы на срочную службу, поэтому вопрос к Министерству обороны.

Здесь не может быть человеческих комментариев.

Есть поводы для отсрочек, в том числе для спортсменов. За деталями прошу обращаться в Министерство обороны», – сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

12 важных вопросов по ситуации с Иваном Федотовым