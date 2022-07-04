Песков о Федотове: «Администрация президента не занимается призывом на срочную службу. За деталями – в Министерство обороны»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Филадельфия НХЛ Владимир Путин КХЛ Дмитрий Песков Политика Иван Федотов Хоккей

Дмитрий Песков попросил обратиться в Министерство обороны по ситуации Ивана Федотова.

В пятницу вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста уклонистом от армии. В понедельник стало известно, что Федотов находится в воинской части в Северодвинске в Архангельской области.

«Вы знаете, что администрация президента не занимается организацией и проведением призыва в вооруженные силы на срочную службу, поэтому вопрос к Министерству обороны.

Здесь не может быть человеческих комментариев.

Есть поводы для отсрочек, в том числе для спортсменов. За деталями прошу обращаться в Министерство обороны», – сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

12 важных вопросов по ситуации с Иваном Федотовым

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные