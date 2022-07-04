Дежурный воинской части в Северодвинске: «Не обладаю информацией о нахождении Федотова»

Дежурный воинской части в Северодвинске ответил на вопрос о нахождении в части.

В пятницу стало известно о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Спорт-Экспресс» опубликовал фотографии игрока из воинской части, находящейся в Северодвинске.

«Не обладаю информацией о нахождении Федотова в части», – сказал дежурный.

Там, куда отправили Федотова, есть Военная хоккейная лига. Команда Северного флота – чемпион Мурманской области и одна из сильнейших в войсках

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