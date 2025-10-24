Гришин о проблемах «Нефтехимика» против закрытых команд: «Противник играет плотнее в обороне, нам не хватает уверенности, креатива и наглости. Надо проявить характер, забросить мусорную шайбу»

Игорь Гришин высказался о проблемах «Нефтехимика» в матчах против закрытых команд.

— Когда ваш соперник играет в открытый хоккей, то «Нефтехимик» забивает много и добивается побед. А в матчах с более закрытыми командами — с «Сибирью», «Амуром», «Ладой» — забиваете только по одному голу и терпите поражение. В чем проблема таких игр?

— Противник играет более плотно в обороне, нам где‑то не хватает уверенности в себе, креатива и наглости. Ребята стараются забить красивые голы, а надо проявить характер, жестко лезть на ворота, забросить мусорную шайбу.

И важно, кто в таких матчах забьет первый гол. Ну, как‑то надо такую оборону преодолевать. Все говорят, что надо туда лезть, топтать и забивать. Но не всегда получается, к сожалению, — сказал тренер «Нефтехимика ».