  18-летний Миса на вопрос «Бритни или Кристина?»: «Это что?». Ведущие уточнили, что речь о Спирс и Агилере и назвали несколько песен, которые Майкл не слышал, он ответил: «О чем мы вообще говорим?
18-летний Миса на вопрос «Бритни или Кристина?»: «Это что?». Ведущие уточнили, что речь о Спирс и Агилере и назвали несколько песен, которые Майкл не слышал, он ответил: «О чем мы вообще говорим?

18-летний Майкл Миса не знаком с дискографией Бритни Спирс и Кристины Агилеры.

Канадский форвард «Сан-Хосе» ответил на вопросы касательно американских певиц. Ведущие перечислили несколько песен Бритни Спирс и Кристины Агилеры. 

– Бритни или Кристина?

– Это что?

– Бритни Спирс или Кристина Агилера?

– Все еще не...

– «Oops!…I Did It Again»...

– Бритни Спирс.

– Или «Fighter»? «Dirty», «Genie In a Bottle».

– Подождите, о чем мы вообще говорим? Я думал, мы говорили о Бритни Спирс.

– Да. Но Кристина Агилера это вторая. Ты слышал какую-нибудь из этих песен?

– Нет, – ответил 18-летний канадский нападающий «Сан-Хосе« Майкл Миса.

