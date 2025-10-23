18-летний Миса на вопрос «Бритни или Кристина?»: «Это что?». Ведущие уточнили, что речь о Спирс и Агилере и назвали несколько песен, которые Майкл не слышал, он ответил: «О чем мы вообще говорим?
18-летний Майкл Миса не знаком с дискографией Бритни Спирс и Кристины Агилеры.
Канадский форвард «Сан-Хосе» ответил на вопросы касательно американских певиц. Ведущие перечислили несколько песен Бритни Спирс и Кристины Агилеры.
– Бритни или Кристина?
– Это что?
– Бритни Спирс или Кристина Агилера?
– Все еще не...
– «Oops!…I Did It Again»...
– Бритни Спирс.
– Или «Fighter»? «Dirty», «Genie In a Bottle».
– Подождите, о чем мы вообще говорим? Я думал, мы говорили о Бритни Спирс.
– Да. Но Кристина Агилера это вторая. Ты слышал какую-нибудь из этих песен?
– Нет, – ответил 18-летний канадский нападающий «Сан-Хосе« Майкл Миса.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
