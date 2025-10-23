Разин о 3:5: «Первые 3 гола – видимо, мы решили сделать подарок «Нефтехимику» в день рождения. Хорошо, что мы праздник не испортили. Едем дальше»
– Первые три гола – видимо, мы решили сделать подарок «Нефтехимику» в день рождения (днем основания команды считается 23 октября 1968 года – Спортс’‘). С праздником вас!
Хорошо, что мы вам праздник не испортили. Едем дальше.
– Вас тоже с днем рождения. Но ваша команда не смогла вас порадовать. Что в таком случае дарит команда?
– Галстук.
– С чем связано, что Валерий Орехов перестал появляться во второй половине матча?
– А вы первые три гола видели? Вы хорошо разбираетесь в хоккее? Ну давайте подискутируем. Первый гол помните? Ну вот, и о чем тут говорить?
– Повлияло то, что перед матчем «Нефтехимик» отдыхал больше дней?
– У всех разный календарь. Грех на это жаловаться. У «Нефтехимика» был тяжелый выезд, они к нам на тот матч (9:6 в пользу «Металлурга») прилетели около семи или девяти утра. У них тоже был отходняк три дня.
А мы должны были быть в тонусе. И проиграли прежде всего в желании, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
