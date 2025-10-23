Андрей Разин высказался после матча «Металлурга» с «Нефтехимиком» (3:5).

– Первые три гола – видимо, мы решили сделать подарок «Нефтехимику» в день рождения (днем основания команды считается 23 октября 1968 года – Спортс’‘). С праздником вас!

Хорошо, что мы вам праздник не испортили. Едем дальше.

– Вас тоже с днем рождения. Но ваша команда не смогла вас порадовать. Что в таком случае дарит команда?

– Галстук.

– С чем связано, что Валерий Орехов перестал появляться во второй половине матча?

– А вы первые три гола видели? Вы хорошо разбираетесь в хоккее? Ну давайте подискутируем. Первый гол помните? Ну вот, и о чем тут говорить?

– Повлияло то, что перед матчем «Нефтехимик» отдыхал больше дней?

– У всех разный календарь. Грех на это жаловаться. У «Нефтехимика» был тяжелый выезд, они к нам на тот матч (9:6 в пользу «Металлурга») прилетели около семи или девяти утра. У них тоже был отходняк три дня.

А мы должны были быть в тонусе. И проиграли прежде всего в желании, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс