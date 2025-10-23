  • Спортс
Жамнов о 0:5 от «Динамо»: «Индивидуальные ошибки дали результат на табло. Ребята отдавались игре, старались вернуться, но не получалось. Моментов было предостаточно»

Алексей Жамнов высказался после поражения от «Динамо» (0:5).

– Вы сказали, что у вас, несмотря на счет, нет претензий к хоккеистам по самоотдаче. Можете развернуть эту мысль?

– Я вижу игру по-своему. Ребята старались, но индивидуальные ошибки, которые мы совершали, дали результат, который был на табло. Ребята полностью отдавались игре, старались вернуться, но не получалось. Моментов было предостаточно.

Но есть игроки, от которых ожидали большего, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
