Ги Буше: «Маклауд много хорошего делает, привносит скорость и драйв. Понимаем, что он будет еще прогрессировать. Когда Майкл выйдет на пик формы, он станет незаменимым для нас»

Ги Буше поделился мнением об игре Майкла Маклауда.

В четверг «Авангард » проиграл «Северстали » (3:4 ОТ). Маклауд забил гол.

– «Северсталь» летела в Омск с пересадкой в другом городе. С вашими командами в НХЛ хоть раз такое случалось?

– Меня не волнует, какое путешествие было у оппонента. Меня волнует хоккейная команда. Все, что не относится к этому матчу, всякие драмы – не мое дело.

– Майкл Маклауд забил свой первый гол в сезоне. Вы довольны его нынешним уровнем?

– Он очень усердно работает, выкладывается по полной. То, что мы сейчас видим – это то, чего мы ожидали. Это было предсказуемо. Он много хорошего делает на льду, привносит скорость и драйв. Он классно помогает нам со вбрасываниями и спецбригадами.

Да, ему где-то чего-то недостает, и есть над чем работать. Где-то не хватает четкости броска в обороне, или передачу не всегда может принять, может, и отдать с максимальной точностью. Но это абсолютно нормально, если игрок пропустил два с половиной месяца. Мы понимаем, что он будет еще прогрессировать.

Мы очень рады, что он с нами. И когда Маклауд выйдет на пик формы, он для нас станет совсем незаменимым, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше .