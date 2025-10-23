  • Спортс
  Гришин после 5:3 с «Металлургом»: «В неигровой ситуации 2 раза удаляемся. И нас за это противник наказывает. Это ненужные удаления, которые я называю глупыми»
Гришин после 5:3 с «Металлургом»: «В неигровой ситуации 2 раза удаляемся. И нас за это противник наказывает. Это ненужные удаления, которые я называю глупыми»

Игорь Гришин высказался после матча с «Металлургом» (5:3).

– Получились два матча с одним и тем же соперником. Прошлый матч для нас получился обескураживающим (6:9), особенно его первая половина.

Но в эти дни мы работали над ошибками, до ребят доносили, разбирали наши какие-то моменты. И постарались сыграть намного строже, в итоге добились победы. То есть ребята должны сейчас понимать, что терпение и труд все перетрут.

– Несмотря на победу, есть ли какие-то моменты, которыми вы остались недовольны?

– Это ненужные удаления, которые я называю глупыми. Когда в неигровой ситуации мы два раза удаляемся. И нас за это противник наказывает в обеих ситуациях.

Кстати, когда удаления игровые, то мы нормально в этих моментах действуем. А вот когда эти два глупых удаления, то нас наказали. Мы на это обращали внимание ребят. Думаю, они тоже сделают выводы, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
