Голышев о 1-м матче после дисквалификации за допинг: «Ребята хорошо встретили. Привычная атмосфера, первые две смены, и я полностью вкатился. Получал удовольствие от игры»

Анатолий Голышев высказался о 1-м матче после дисквалификации.

«Автомобилист» дома победил «Трактор » со счетом 5:3 в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Голышев провел 1-й матч с апреля. Нападающий «Автомобилиста» ранее отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок наказания истек 18 октября.

– Вы волновались, когда выходили на эту игру?

– Конечно, чуть волновался. Меня ребята хорошо встретили в раздевалке. Привычная атмосфера, первые две смены, и я полностью вкатился в матч. Просто получал удовольствие от игры.

– Вы могли теоретически сыграть еще 19 октября. Почему вас поставили в состав только 23-го?

– На самом деле, мы очень непросто добирались из Сочи. Я думаю, может, в этом причина. Потому что мы должны были лететь в ночь после игры и кататься на следующий день в Омске. Но там был «ковер», и мы из-за этого не полетели. Отправились в путь только утром, долетели до Омска только вечером, без тренировки. Может быть, поэтому. Или просто тренерское решение.

Но я рад, что в этом сезоне дебютировал дома. И рад, что мы начали с победы. Спасибо большое команде и тренерскому штабу за поддержку, – сказал нападающий «Автомобилиста » Анатолий Голышев .