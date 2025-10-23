Кудашов о 5:0 со «Спартаком»: «Грех жаловаться, очень хороший счет для «Динамо». Довольны и самоотдачей, и содержанием игры»

Алексей Кудашов высказался о победе «Динамо» в матче против «Спартака» (5:0).

– Грех жаловаться. Хорошо сыграли. Для нас очень хороший счет. Довольны и самоотдачей, и содержанием игры.

– Сегодня было не так много бросков. Но и сегодня, и в Нижнем Новгороде, где была похожая ситуация по броскам, лучшая реализация в сезоне. Видите в этом какую-то тенденцию?

– Закономерности здесь нет. Есть команды, которые всегда много бросают, но бросок броску рознь. Я даже не знал, сколько у нас их. Мы никогда на этом не зацикливается. Для нас важно содержание игры.

– Для чего вы взяли тайм-аут, когда вели в счете 5:0?

– У нас играло 11 нападающих. Надо было сделать паузу.

– Несмотря на то, что сегодня вернулись и Седрик Пакетт, и Максим Комтуа, вы не стали убирать Сергея Артемьева из звена Артема Ильенко. Настолько были удовлетворены их игрой в матче с «Локомотивом»?

– Они нормально играют. У нас есть ряд связок, которые мы периодически меняем. План на игру всегда есть, причем на разные ситуации. Они дополняют друг друга, как и игроки в других звеньях.

– Ближе к концу второго периода, когда была игра 4х4, вы выпустили четырех нападающих. При этом вы выигрывал 3:0. Почему приняли такое решение?

– Я рассчитывал, что выйдет Даниил Пыленков , и соберется бригада большинства. У нас нападающие тоже умеют обороняться, на тренировках мы все отрабатываем. Это совершенно нормальная ситуация, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов .

