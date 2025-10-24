Овечкин о том, что приближается к отметке 1500 игр за «Вашингтон»: «Это здорово, особенный момент. Мне повезло сыграть так много матчей за одну команду»
Александр Овечкин высказался о том, что приближается к отметке 1500 игр в НХЛ.
На данный момент на счету 40‑летнего форварда 1498 игр в регулярках в составе «Вашингтон».
– 1500 игр – это очень много. Что вы думаете о том, что все эти матчи были в составе одной команды?
– Это здорово, особенный момент, конечно, для меня и моей семьи.
Мне повезло сыграть так много игр за одну команду. Это классно, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
