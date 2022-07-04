Фетисов о Федотове: «В конституции сказано, что граждане должны служить в армии. Может, это несвоевременно, но с точки зрения закона все правильно, тут не может быть претензий»

Теги Сборная России по хоккею Филадельфия Вячеслав Фетисов НХЛ КХЛ Иван Федотов ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что у Ивана Федотова не должно быть претензий из-за призыва в армию.

В пятницу стало известно о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Федотов – гражданин России, у нас в конституции сказано, что граждане должны служить в армии. Его должны были забрать еще в 18 лет, но по каким-то причинам этого не сделали.

Может быть, сейчас это несвоевременно, и ситуация получила большой резонанс, но с точки зрения закона здесь все правильно, тут не может быть никаких претензий.

Могу сказать, что в европейских странах, где есть конституционная обязанность, спортсмены проходят военную службу. Насколько я знаю, это работает в Финляндии.

Раньше хоккеисты тоже по достижении 18 лет призывались в армию, кто-то учился в высших учебных заведениях, получал открепление, но все свои обязанности перед страной мы исполняли», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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