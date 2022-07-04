Адвокат Федотова: «Иск в суд подан. Требуем признать незаконным и отменить решение призывной комиссии»

Защита Ивана Федотова требует признать незаконным решение призывной комиссии.

В пятницу стало известно о задержании вратаря сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Ситуацию, связанную с его местонахождением, я комментировать не буду. Иск в суд подан.

Как я и говорил ранее, в нем мы требуем признать незаконным и отменить решение призывной комиссии. В военную прокуратуру мы тоже обратились», – сказал адвокат игрока Алексей Пономарев.

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