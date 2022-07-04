Депутат Хамзаев о ситуации с Федотовым: «У людей есть четкая позиция – «пусть служит». Зачем Губерниев политизирует этот вопрос, втягивает Овечкина? Оставьте Сашу в покое!»

Султан Хамзаев высказался о ситуации с .

«Мне кажется, мы сейчас искусственно разыгрываем шоу. Такое оно, я бы сказал, для отдельной «касты избранных».

Вы в комментарии зайдите, посмотрите, что люди пишут. У людей есть четкая позиция – «пусть служит». Это раз. Второе – вот мы говорим: «Капитан сборной и так далее». А чем он отличается от ребенка какой-нибудь кухарки, доярки?

Есть юридические нормы. Шесть лет человек бегал от армии. Что они, шесть лет не знали, что его призвать могут? Знали. Когда они шли на обострение с ЦСКА, они не знали об этом? Знали.

И здесь прекрасно понятно, что все бравировали вот этим договором с – два миллиона долларов, полтора миллиона долларов. Я отсюда выйду и обращусь к военному прокурору, попрошу на коррупционную емкость проверить этот вопрос.

Почему шесть лет зная, что есть проблемы с армией, вот такое поведение? Спортсмены – это подготовленные люди. А что за театральное шоу нам здесь [показывают] – гастрит, еще что-то? В свое время Харламова тоже в Чебаркуль отправляли.

В нашей стране есть народный лозунг – он, может быть, к сегодняшним хоккейным менеджерам отношения не имеет – заключается в том, что «в хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей». Что за трусливая позиция? Во-первых, еще никто никого никуда не призвал. А вот это либеральное отношение к армии – именно об этом надо говорить.

Что плохого в том, чтобы послужить в армии год? Сегодня есть определенные события, которые происходят – наши ребята там находятся, защищают суверенитет нашей страны – а наши вратари, значит, будут убегать, да?

И здесь другой вопрос возникает – Губерниев пытается политизировать этот вопрос. Зачем он это делает? Вы говорите: «Нам здесь не отчитываются». Кто ты такой, чтобы армия отчитывалась? Армия – это вообще государство в государстве, в каждой стране так происходит. Ни перед кем армия отчитывается – в том числе, перед журналистами – если это не специализированные турне.

У людей сегодня отношение такое: перед законом все равны. Без фамилий, регалий, контрактов с НХЛ и многих других историй. И поэтому, когда сегодня Губерниев начинает политизировать этот вопрос – а он именно это делает – почему он Сашу Овечкина втягивает? При чем здесь Саша Овечкин? Он говорит: «Пусть Овечкин нам расскажет». Оставьте Овечкина в покое! Человек работает и делает свое правильное дело.

И сегодня, когда вы пытаетесь сгустить краски, чтобы всех политизировать, нам этих политических интриганов хватает сегодня – когда наших ребят пытаются везде аннулировать. Оставьте их в покое, пусть они работают.

Но! Когда мы говорим про долг, все должно быть сделано очень четко. Здесь даже вопрос не к этому хоккеисту, а к тем, кто пытался на нем заработать деньги. Почему так получилось, что они шесть лет знали, что есть такая проблема, пошли на такое обострение?

Я считаю, что он пойдет, послужит, ничего страшного в этом нет. Может, мужиком более нормальным станет», – сказал депутат Госдумы в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».