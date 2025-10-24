Мальцев о 0:5 от «Динамо»: «Счет по игре. Не сказал бы, что у нас были опасные броски, нужно было закрывать Подъяпольского, не хватило трафика перед воротами»

Михаил Мальцев высказался после поражения от «Динамо» (0:5).

В третьем периоде Мальцев подрался с Максимом Комтуа.

– Я бы не сказал, что у нас были опасные броски, нужно было закрывать Подъяпольского, не хватило трафика перед воротами.

– 0:5 – счет по игре?

– Счет по игре. Можно, конечно, было и нам забить, но они переиграли нас сегодня.

– Когда вернетесь домой, постарайтесь все это забыть?

– Минут через 15 постараюсь, нужно настраиваться на другой матч, отдохнуть. Потом разберем ошибки и проанализируем игру, – сказал нападающий «Спартака» Михаил Мальцев.