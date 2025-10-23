Лажуа о 3:4 от «Северстали»: «Мы недостаточно в силовой манере играли. В 1-м периоде они полностью доминировали, такие вещи с нашей стороны нужно убирать»
Максим Лажуа подвел итоги матча «Авангарда» с «Северсталью» (3:4 ОТ).
«Недостаточно хорошо действовали сегодня, где-то отошли от своей системы. Нам нужно улучшить свою игру и в следующем матче показать другой хоккей.
Думаю, мы недостаточно в силовой манере играли с этим соперником, надо было действовать иначе. В первом периоде они полностью доминировали, такие вещи с нашей стороны нужно убирать.
У нас было два выходных, мы были полны энергии и сил и должны были выходить полностью заряженными, но просто не придерживались своего плана на игру», – сказал защитник «Авангарда» Максим Лажуа.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости