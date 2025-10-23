Гру о 3:5: «Автомобилист» поддавил нас во втором периоде. Пытаемся исправить ошибки, но впереди еще предстоит много работы»
Бенуа Гру высказался после матча «Трактора» с «Автомобилистом» (3:5).
– Думаю, что сегодня мы создали много хорошего. «Автомобилист» поддавил нас во втором периоде. А в третьем периоде нас подавила третья шайба.
– В чем причина, что у команды повторяются одни и те же ошибки?
– Мы пытаемся их исправить, но впереди еще предстоит много работы.
– Лишились к середине второго периода Дронова. Насколько это повлияло на игру?
– Конечно, это весомая потеря. У нас и так не большое количество защитников.
– У вас по ходу матча осталось четыре защитника. Такое было в вашей карьере?
– Конечно такие случаи бывали. Помню, что как-то пришлось наигрывать трех нападающих в роли защитников, но не думаю, что удаление Дронова сломало игру. Ее сломали ошибки, которые мы делаем из раза в раз, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
