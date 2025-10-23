  • Спортс
Гру о 3:5: «Автомобилист» поддавил нас во втором периоде. Пытаемся исправить ошибки, но впереди еще предстоит много работы»

Бенуа Гру высказался после матча «Трактора» с «Автомобилистом» (3:5).

– Думаю, что сегодня мы создали много хорошего. «Автомобилист» поддавил нас во втором периоде. А в третьем периоде нас подавила третья шайба.

– В чем причина, что у команды повторяются одни и те же ошибки?

– Мы пытаемся их исправить, но впереди еще предстоит много работы.

– Лишились к середине второго периода Дронова. Насколько это повлияло на игру?

– Конечно, это весомая потеря. У нас и так не большое количество защитников.

– У вас по ходу матча осталось четыре защитника. Такое было в вашей карьере?

– Конечно такие случаи бывали. Помню, что как-то пришлось наигрывать трех нападающих в роли защитников, но не думаю, что удаление Дронова сломало игру. Ее сломали ошибки, которые мы делаем из раза в раз, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

