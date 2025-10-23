Вратарь «Колорадо» Уэджвуд показал шлем с флер-де-лис, логотипом «Нордикс» и следами снежного человека

Вратарь «Колорадо» Скотт Уэджвуд показал новый шлем с логотипом «Нордикс».

В оформлении были использованы следы снежного человека и флер-де-лис.

«Сверху – флер-де-лис, я также попытался cопоставить еще три из них с нижней частью джерси.

Также добавил символ «Нордикс» с маленькими следами снежного человека. Попытался сделать так, чтобы все выглядело немного олдскульно с белой клеткой и белым контуром.

Немного в стиле Клинта Маларчака . Я гуглил информацию о некоторых вратарях «Нордикс» и подумал, что это будет хорошо сочетаться и выглядеть довольно круто», – сказал вратарь «Колорадо» Скотт Уэджвуд.

Напомним, ранее «Колорадо » показал альтернативную форму к 30-летию переезда из Квебека. «Эвеланш» сыграют в ней 7 матчей текущего чемпионата.

Первый из них состоится 23 октября с «Каролиной».

Три отличительные особенности свитера – иглу, геральдическая лилия (флер-де-лис) и цветовая палитра. Они соответствуют оригинальной форме «Квебек Нордикс». Клуб выступал в НХЛ с 1979 по 1995 год. В мае 1995-го команду продали и перевезли в Колорадо.

Фото: x.com/Avalanche