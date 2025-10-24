Алексей Жамнов: «Ружичка начал тренироваться, надеемся, что в ближайшее время его увидим. Порядин проходит обследование, в ближайшее время поймем, на какой срок он выбыл»
Алексей Жамнов высказался о сроках возвращения Адама Ружички и Павла Порядина.
«Ружичка начал тренироваться, надеемся, что в ближайшее время мы его увидим.
Порядин проходит обследование, в ближайшее время мы поймем, на какой срок он выбыл», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Источник: «Матч ТВ»
