Заварухин о 5:3 с «Трактором»: «Первый период немного не понравился, мало бросали. Второй показал, что ребята добавили в том, в чем мы их просили. Рады победе, это был аншлаг и праздник хоккея»

Николай Заварухин подвел итоги матча против «Трактора» (5:3).

– Хороший матч, интересный. Было достаточно голов. Была нервная концовка.

Первый период немного не понравился, мало бросали по воротам. Второй период показал, что ребята добавили в том, в чем мы их просили. Рады победе, это был аншлаг и праздник хоккея.

– Как прокомментируете большое количество брака во всех зонах?

– Могу прокомментировать тремя словами: «Два дня выходных» (смеется), – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .