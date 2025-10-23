Заварухин о 5:3 с «Трактором»: «Первый период немного не понравился, мало бросали. Второй показал, что ребята добавили в том, в чем мы их просили. Рады победе, это был аншлаг и праздник хоккея»
Николай Заварухин подвел итоги матча против «Трактора» (5:3).
– Хороший матч, интересный. Было достаточно голов. Была нервная концовка.
Первый период немного не понравился, мало бросали по воротам. Второй период показал, что ребята добавили в том, в чем мы их просили. Рады победе, это был аншлаг и праздник хоккея.
– Как прокомментируете большое количество брака во всех зонах?
– Могу прокомментировать тремя словами: «Два дня выходных» (смеется), – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
