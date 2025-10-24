  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о заявлении МОК про въезд атлетов в страны: «Олимпийская хартия заработает, надеюсь. Это двойной стандарт, нас не пускали все время, а тут индонезийцы проявили характер, и такой эффект»
1

Фетисов о заявлении МОК про въезд атлетов в страны: «Олимпийская хартия заработает, надеюсь. Это двойной стандарт, нас не пускали все время, а тут индонезийцы проявили характер, и такой эффект»

Вячеслав Фетисов отреагировал на заявление МОК о въезде атлетов в страны.

В МОК отметили необходимость реформирования олимпийских квалификационных принципов, по которым принимающая соревнования страна обязана предоставить гарантии доступности въезда для каждого спортсмена-участника.

Ранее власти Индонезии не пустили на чемпионат мира по спортивной гимнастике израильских спортсменов.

«Надеюсь, что заработают устав, Олимпийская хартия, все эти уставы международных федераций. По любому это двойной стандарт, если нас не пускали все это время, а индонезийцы тут проявили характер, и такой эффект.

Если регламент не будет соблюдаться, это будет полная неуправляемость мировым спортом», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Ряд стран не предоставляют российским спортсменам возможность въезда на соревнования, которые могут быть частью отбора на Олимпийские игры. 

МОК рекомендовал международным федерациям не проводить турниры в Индонезии после невыдачи виз израильским гимнастам

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoВячеслав Фетисов
ТАСС
logoМОК
Чемпионат мира по спортивной гимнастике
сборная Израиля
Политика
logoСборная России по хоккею с шайбой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о недопуске российских лыжников к Олимпиаде: «Печальная новость. В FIS есть скандинавское лобби. Могу только посочувствовать нашим спортсменам»
вчера, 13:46
Вячеслав Фетисов: «Я как политик сделал много полезного для России. Я узнаваем, популярен и уважаем среди коллег. Я не сижу и занимаю место, а работаю»
19 октября, 20:15
Фетисов о результативности Овечкина: «Забьет свои голы. «Вашингтон» поменял ориентиры, нацелен на Кубок Стэнли. В прошлом сезоне была большая психологическая нагрузка из-за рекорда»
18 октября, 17:56
Главные новости
НХЛ. «Тампа» играет с «Чикаго», «Флорида» принимает «Питтсбург», «Монреаль» против «Эдмонтона», «Колорадо» встречается с «Каролиной»
8 минут назадLive
Овечкин о том, что приближается к отметке 1500 игр за «Вашингтон»: «Это здорово, особенный момент. Мне повезло сыграть так много матчей за одну команду»
сегодня, 21:21
Разин о 3:5: «Первые 3 гола – видимо, мы решили сделать подарок «Нефтехимику» в день рождения. Хорошо, что мы праздник не испортили. Едем дальше»
сегодня, 20:53
Жамнов о 0:5 от «Динамо»: «Индивидуальные ошибки дали результат на табло. Ребята отдавались игре, старались вернуться, но не получалось. Моментов было предостаточно»
сегодня, 20:46
Вратарь «Колорадо» Уэджвуд показал шлем с флер-де-лис, логотипом «Нордикс» и следами снежного человека
сегодня, 20:38Фото
Кудашов о 5:0 со «Спартаком»: «Грех жаловаться, очень хороший счет для «Динамо». Довольны и самоотдачей, и содержанием игры»
сегодня, 20:11
Андрей Разин: «Кузнецов пока не устраивает нас своей игрой в большинстве. Мы даем играть в спецбригаде тем, кто готов. Поиграться там мы не даем»
сегодня, 19:50
18-летний Миса на вопрос «Бритни или Кристина?»: «Это что?» Ведущие уточнили, что речь о Спирс и Агилере, и назвали несколько песен, которые Майкл не слышал, он ответил: «О чем мы вообще?»
сегодня, 19:42
«Динамо» всухую обыграло «Спартак» – 5:0. Подъяпольский отразил 33 броска, Ильенко сделал дубль
сегодня, 19:15
КХЛ. «Спартак» всухую проиграл «Динамо», «Автомобилист» победил «Трактор», «Сибирь» уступила «Салавату», «Авангард» – «Северстали»
сегодня, 19:02
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Жамнов: «Ружичка начал тренироваться, надеемся, что в ближайшее время его увидим. Порядин проходит обследование, в ближайшее время поймем, на какой срок он выбыл»
сегодня, 21:56
Мальцев о 0:5 от «Динамо»: «Счет по игре. Не сказал бы, что у нас были опасные броски, нужно было закрывать Подъяпольского, не хватило трафика перед воротами»
сегодня, 21:46
Ги Буше: «Маклауд много хорошего делает, привносит скорость и драйв. Понимаем, что он будет еще прогрессировать. Когда Майкл выйдет на пик формы, он станет незаменимым для нас»
сегодня, 20:59
Гришин после 5:3 с «Металлургом»: «В неигровой ситуации 2 раза удаляемся. И нас за это противник наказывает. Это ненужные удаления, которые я называю глупыми»
сегодня, 19:56
Лажуа о 3:4 от «Северстали»: «Мы недостаточно в силовой манере играли. В 1-м периоде они полностью доминировали, такие вещи с нашей стороны нужно убирать»
сегодня, 18:55
Заварухин о 5:3 с «Трактором»: «Первый период немного не понравился, мало бросали. Второй показал, что ребята добавили в том, в чем мы их просили. Рады победе, это был аншлаг и праздник хоккея»
сегодня, 18:46
Гру о 3:5: «Автомобилист» поддавил нас во втором периоде. Пытаемся исправить ошибки, но впереди еще предстоит много работы»
сегодня, 18:39
Голышев о 1-м матче после дисквалификации за допинг: «Ребята хорошо встретили. Привычная атмосфера, первые две смены, и я полностью вкатился. Получал удовольствие от игры»
сегодня, 17:49
Козырев о 4:3 с «Авангардом»: «Достаточно напряженный матч, нам приходилось догонять соперника. Хорошая командная победа, приложили массу усилий»
сегодня, 16:59
Рассказов о 2:5: «Салават» крутил-крутил, мы наедались и пропускали. Второй период провалили, сделали много плохих ошибок»
сегодня, 16:43