Вайсфельд о том, что переход Ткачева из СКА в «Авангард» – «кэшбэк» агенту за Жафярова: «В корне не согласен. Ротенберг, видимо, был не сильно заинтересован во Владимире»

прокомментировал слухи о связи переходов Дамира Жафярова и Владимира Ткачева.

Ранее появилось предположение о том, что передача прав на нападающего Владимира Ткачева из в всего за 1000 рублей является «кэшбэком» агенту игрока Шуми Бабаеву за то, что другой его клиент, форвард Дамир Жафяров выбрал для продолжения карьеры именно петербургский клуб.

«Я в корне не согласен с этой точкой зрения и почти уверен, что все было совершенно иначе. Скорее всего, состоялся какой-то разговор на высоком уровне.

По сути, хозяевами клубов являются родственные структуры. Понятно, что спросили мнение у Романа Ротенберга, и он, по всей видимости, был не сильно заинтересован в Ткачеве», – сказал бывший генменеджер клубов .