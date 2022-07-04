Вайсфельд о том, что переход Ткачева из СКА в «Авангард» – «кэшбэк» агенту за Жафярова: «В корне не согласен. Ротенберг, видимо, был не сильно заинтересован во Владимире»

Теги Авангард СКА Леонид Вайсфельд Шуми Бабаев КХЛ Дамир Жафяров Роман Ротенберг Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Леонид Вайсфельд прокомментировал слухи о связи переходов Дамира Жафярова и Владимира Ткачева. 

Ранее появилось предположение о том, что передача прав на нападающего Владимира Ткачева из СКА в «Авангард» всего за 1000 рублей является «кэшбэком» агенту игрока Шуми Бабаеву за то, что другой его клиент, форвард Дамир Жафяров выбрал для продолжения карьеры именно петербургский клуб.

«Я в корне не согласен с этой точкой зрения и почти уверен, что все было совершенно иначе. Скорее всего, состоялся какой-то разговор на высоком уровне.

По сути, хозяевами клубов являются родственные структуры. Понятно, что спросили мнение у Романа Ротенберга, и он, по всей видимости, был не сильно заинтересован в Ткачеве», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные