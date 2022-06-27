Ротенберг о реформе КХЛ: «Подход – чтобы ребята не катались на одном коньке в регулярке. Нужно постоянно играть в хоккей высокого уровня»

назвал аргументы в вопросе изменения формата .

– выступила с предложением к КХЛ о новой структуре. Сильные играют с сильными, послабее – со слабыми. Как это прокомментируете?

– Изначально в прессе появилась такая информация, но была задача сыграть как можно больше матчей от ножа. Чтобы наши ребята играли больше матчей от ножа. «Динамо» против ЦСКА условно.

– Принципиальные, чтобы был интерес

– Да, чтобы ребята были в игровом тонусе. Мы обсуждали это на тренерском совете Федерации хоккея России. В нем участвовали лучшие главные тренеры сезона.

– С сильными – понятно. А как быть с теми, кто пока не составляет конкуренцию?

– В этой программе все играли между собой. Просто было бы больше матчей, где играли бы и или СКА и ЦСКА.

Задача стратегии – сохранить уровень, улучшить его, и когда мы вернемся на международный уровень, выйти готовыми, сильными и победить.

– От идеи отказались, насколько я понимаю.

– Не отказались, просто немного переформатировали совместно с КХЛ. Будет еще рабочая группа создана.

– То есть следующий сезон будет как предыдущий.

– Будет больше матчей. Не 62, а 68. Будет большей матчей от ножа, где сильные с сильными будут играть.

В этом сезоне могут быть и другие сильные команды. Не было такого подхода, что сильные против сильных, а слабые – со слабыми.

Был подход, чтобы наши игроки сохранили игровой тонус, чтобы ребята не катались на одном коньке в регулярке.

Чтобы потом наши игроки побеждали на чемпионате мира и Олимпиаде. Должны играть в хоккей высокого уровня постоянно, – заявил главный тренер СКА.

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