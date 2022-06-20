Волков о Ткачеве: «Хочу отметить руководство СКА и лично Ротенберга, которые не стали препятствовать переходу игрока в «Авангард»

Алексей Волков прокомментировал возвращение Владимира Ткачева в «Авангард».

«Мы с радостью объявляем о возвращении в родной клуб одного из лучших омских воспитанников. Владимир Ткачев за последние годы наработал серьезный опыт, поиграв как в ведущих клубах КХЛ, так и за океаном.

Его атакующий потенциал хорошо известен: это умный, техничный хоккеист, способный регулярно снабжать партнеров острыми передачами, умеющий сыграть тонко и неожиданно для соперника. Все это, конечно же, пригодится нашей команде в новом сезоне.

Особенно важно для Владимира возвращение домой, к своим болельщикам, которые будут наслаждаться игрой своего земляка на льду новой арены!

Хочу отметить руководство СКА и лично Романа Ротенберга, которые пошли навстречу и не стали препятствовать переходу Ткачева в нашу команду. Здорово, что во главу угла в СКА ставят развитие игроков и всего нашего хоккея, а не амбиции отдельно взятой команды. Не бояться конкуренции с сильным соперником в равной борьбе – несомненно, качество сильного клуба.

Совместные действия СКА и «Авангарда» поспособствовали тому, что теперь Ткачев вновь будет выступать в КХЛ, и это отличные новости не только для Омска, но и для лиги, которая пополнилась еще одним игроком высокого уровня», – сказал генеральный менеджер «Авангарда».

Роман Ротенберг: «Ткачев возвращается в Россию. Я посоветовал ему перейти в «Авангард»