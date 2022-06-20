Агент Ткачева: «Ротенберг сыграл определенную роль в переходе Владимира в «Авангард»

Агент Владимира Ткачева рассказал о деталях перехода хоккеиста в «Авангард».

20 июня клуб объявил о подписании контакта с омским воспитанником.

– Вы говорили об интересе к Ткачеву со стороны нескольких клубов , в том числе «Трактора». Почему в итоге подписали контракт именно с ?

– Руководство «Авангарда» больше всего убедило. Команда будет играть на новой арене, а сам Владимир – омич и он вернется домой.

– «Авангард» поблагодарил главного тренера СКА Романа Ротенберга. Он действительно сыграл важную роль в переходе?

– Да, он отдал права на игрока в Омск.

Ротенберг звонил мне и рекомендовал перейти в Омск, потому что это будет хороший вариант для Владимира – он вернется играть домой на новую арену.

Так что да: он сыграл определенную роль в этом переходе.

– Контракт подписан на один год. Это означает, что на следующий сезон Ткачев может снова попытаться уехать за океан?

– У него и в этом году были предложения от клубов, и он мог остаться в Северной Америке.

Но Владимир принял решение перейти в «Авангард». Что будет через год, сейчас сложно загадывать. Будем смотреть по итогам сезона, – сказал .