Бучневич о реформе КХЛ: «Шляпная идея какая-то. Просто сделайте больше матчей – пусть СКА играет с ЦСКА и «Динамо» по 7-8 раз»

Павел Бучневич высказался о предложении ФХР изменить структуру чемпионата КХЛ.

– Следишь за новостями КХЛ?

– Игры не смотрю вообще, но слежу, как Череповец сыграл. Зато играю в фэнтези КХЛ – как раз на Sports.ru, кажется. Друзья в него играли и меня позвали. Вот последние пару лет играю – и беру кого попало в команду. При этом в одном из сезонов занял 2-е место среди 14 человек – так что я не совсем плох.

– Пошли разговоры о том, что в КХЛ могут ввести перекрестный плей-офф. Что думаешь об этом?

– Запад с Востоком? Не знаю. Но я видел новости, что они хотят сделать два дивизиона с сильной и слабой лигой – и это полная шляпа! Будет КХЛ А и КХЛ Б – все станут рваться в первый дивизион. По-моему, шляпная идея какая-то, и непонятно, зачем это делать. Просто сделайте больше матчей.

Сейчас такая ситуация, что нету Евротуров. Просто много матчей сделайте – пусть по 7-8 раз Питер играет с ЦСКА и «Динамо», да и Казань – с Уфой и Омском. Так, наверное, правильно было бы.

И надо как-то следить за командами, в которых слишком много молодежи – они ее забирают из других клубов. Можно просто сделать потолок состава: у тебя 25 в заявке плюс 5 человек разрешено из вышки поднимать. А не так, как сейчас, когда в некоторых командах по 50 человек в заявке, и игрок не понимает, выйдет на следующий матч или кого-то опять поднимут.

Хочется, чтобы четко было распределено – кому-то молодые игроки действительно пригодятся в командах. Мне повезло, что я оказался в Череповце. Будь я в том же ЦСКА в свое время, мне бы, наверное, и не дали шанса в такой сильной команде.

Капризов так же вылез. Будь он в другой команде – в свое время не заиграл бы, не заметили. Много таких ситуаций! Орлов, Тарасенко. Все же так! Тяжело в 17-18 лет залезть в команду топ-уровня и давать результат.

– В этом сезоне Роман Ротенберг стал главным тренером СКА. Тебя это удивило?

– Все к этому и шло – скажем так – сказал форвард «Сент-Луиса» в интервью Sports.ru.

«Понятно, что я не забью 50 голов, как Овечкин, но могу и что-то другое привнести». Павел Бучневич расцвел в самой русской команде НХЛ

Ротенберг о реформе КХЛ: «Подход – чтобы ребята не катались на одном коньке в регулярке. Нужно постоянно играть в хоккей высокого уровня»