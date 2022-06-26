Агент Тренина о возможном переходе в «Авангард»: «Совершенная неправда. Ведем переговоры с «Нэшвиллом», ни о чем другом речи не идет»

Агент Шуми Бабаев высказался о будущем Якова Тренина и Максима Мамина.

– Появилась информация, что Яков Тренин может перейти в . Это соответствует действительности?

– Это совершенная неправда. Никакой новой информации по Тренину нет.

Мы ведем переговоры с , и ни о чем другом речи не идет. А права на Тренина в КХЛ принадлежат . Поэтому пока нечего комментировать.

– Максим Мамин, сообщают, тоже может вернуться в .

– По нему тоже ничего не могу сказать. Насколько я знаю, Мамин ведет переговоры с клубами , ждет там предложений, – сказал агент Тренина и Мамина.