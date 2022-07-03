Василий Уткин: «То, как Федотова взяли, – незаконно. История становится уродливее и отвратительнее с каждым новым ракурсом»

Василий Уткин высказался о ситуации с Иваном Федотовым.

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Федотов, предположительно, отправлен в Североморск. Связи с ним сейчас нет, поэтому точная информация о его местонахождении отсутствует.

«История с вратарем ЦСКА Федотовым, если ее рассматривать с разных сторон, становится только уродливее и отвратительнее с каждым новым ракурсом.

Господа лояльные! Два вопросца. Вы вообще знаете, что призыв в армию – очень строго прописанная в законе процедура, и то, как взяли Федотова, – незаконно?

Если вдруг вам это по фигу, а наверняка так, скажите: разве в нашей армии служат с гастритом? Это же белый билет сразу. Вот и все, собственно», – написал журналист в своем телеграм-канале.

В прошедшем сезоне вратарь выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022. 7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год.

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