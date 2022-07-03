Агент Аскарова и Журавлева о службе в армии: «В этом плане нас ничего не беспокоит. Не знаем, какая там ситуация у Федотова»

Сергей Исаков сообщил, что у Ярослава Аскарова и Даниила Журавлева нет проблем с армией.

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России Ивана Федотова в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Мы не знаем, какая там ситуация у Федотова, у каждого своя история.

Что касается вопроса с армией, то в этом плане нас ничего не беспокоит», – сказал агент Аскарова и Журавлева.

20-летний Аскаров провел сезон-2021/22 в системе СКА. В мае голкипер подписал трехлетний контракт с «Нэшвиллом».

22-летний Журавлев в минувшем сезоне играл за «Ак Барс». В мае защитник перешел в «Колорадо».