Федотова нет в списке пациентов 1-го военно-морского госпиталя в Петербурге

нет в списке пациентов 1-го военно-морского клинического госпиталя.

«Нет информации, что есть такой пациент», – сообщила дежурная на контрольно-пропускном пункте госпиталя после проверки списка.

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сообщалось, что в военкомате Федотов пожаловался на боли в желудке. Хоккеист был доставлен в Боткинскую инфекционную больницу. Затем игрока отправили на дополнительное обследование в военно-медицинскую академию, а потом – в военно-морской госпиталь. Адвокат игрока заявил, что у вратаря обострение гастрита на фоне нервного стресса.

Федотов, предположительно, отправлен в Североморск. Связи с ним сейчас нет, поэтому точная информация о его местонахождении отсутствует.

Что нужно знать об Иване Федотове: родился в Финляндии, тренировался у спецназовцев США, прыгал со скалы на Кубе