Адвокат Федотова: «Связи с Иваном нет. Неизвестно, где он, к сожалению»

Адвокат Ивана Федотова заявил, что с вратарем сейчас нет связи.

В пятницу стало известно о задержании голкипера в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сообщалось, что вратарь сборной России, предположительно, отправлен в Североморск. При этом точной информации о его местонахождении нет.

«В настоящий момент связи с Иваном нет. Мы выясняем ситуацию. Известно ли где он? К сожалению, нет. Мы выясняем», – сказал Алексей Пономарев.

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???