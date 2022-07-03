Адвокат Федотова: «Связи с Иваном нет. Неизвестно, где он, к сожалению»

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Адвокат Ивана Федотова заявил, что с вратарем сейчас нет связи. 

В пятницу стало известно о задержании голкипера в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего хоккеиста, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сообщалось, что вратарь сборной России, предположительно, отправлен в Североморск. При этом точной информации о его местонахождении нет. 

«В настоящий момент связи с Иваном нет. Мы выясняем ситуацию. Известно ли где он? К сожалению, нет. Мы выясняем», – сказал Алексей Пономарев.

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???

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