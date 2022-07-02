Губерниев о задержании Федотова: «Это месть за то, что он уезжает в «Филадельфию»? Кто это инициировал? Очень странно»

прокомментировал ситуацию с задержанием вратаря .

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Сообщалось, что Федотову стало плохо в военкомате, он жаловался на боли в желудке и возможное отравление. Хоккеиста увезли на машине скорой помощи.

«Во-первых, хочу пожелать ему здоровья, потому что есть какая-то проблема. А во-вторых, мне странно, что он, играя в ЦСКА, вместе со своим агентом, с тренерами, с родителями, не решил этот вопрос.

Он мог прекрасно играть в составе армейской команды год, будучи военнослужащим, например, подразделения, так называемого, большого ЦСКА. Я не знаю, что ему помешало. Человеку 25 лет, у него было 7 лет, чтобы решить этот вопрос. Насколько я знаю, к нему уже были вопросы. Почему он их не решил?

Другой вопрос, с чьей подачи началась ловля наших олимпийцев. Это, конечно, не очень красиво. Кто это инициировал? Это очень странно. Мне кажется, что нужно все это решать мирным путем. Или это месть за то, что он уезжает в «Филадельфию»? Месть кого? Клуба? Еще каких-то людей?

Следующий момент, если хоккеист вместе с агентом и родителями профукали все, то надо было просто валить в Филадельфию и никому ничего не говорить. Вот и все. Другой вопрос в том, что, как мне кажется, это бы закончилось плачевно», – сказал комментатор.

7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год.

В прошедшем сезоне вратарь выступал за и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.

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Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???