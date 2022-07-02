Плющев о задержании Федотова: «Думаю, это связано с неподписанием контракта с ЦСКА. Мутная история»

Владимир Плющев прокомментировал ситуацию с задержанием вратаря .

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

«Какая-то мутная история. Федотов в последнее время был в армейском клубе. Если его хотели привлечь в армию, наверное, какие-то разговоры с ним об этом шли. Совершенно непонятно, откуда все это дело взялось. Наверное, это связано с его дальнейшим пребыванием в одном из клубов . Сложно что-то комментировать. Думаю, просто так такие вещи не делаются.

В ЦСКА полкоманды призывного возраста, но ребята не выстраиваются в очередь в военкомат. Думаю, это связано с неподписанием им контракта с ЦСКА.

Насколько я понял его адвоката, там есть ряд вопросов с его силовым привлечением в армию. Есть определенные процедуры, высылается повестка, которая дается под роспись. Это что-то из ряда вон выходящее. Надо искать концы, кто дал такое указание, почему, как.

Эта история не красит военкомат. Все можно делать в соответствии с законом. Думаю, его не призовут в армию, но не знаю, что будет потом. Мутная история», – сказал бывший главный тренер сборной России.

7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год.

В прошедшем сезоне вратарь выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.

Корреспондент «Матч ТВ» о задержании Федотова: «На парковке было около 10 человек. Ваню посадили в фургон без опознавательных знаков и уехали»

Вратаря сборной России весь день искала полиция, чтобы забрать в военкомат. Что вообще происходит???