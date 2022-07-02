Губерниев о Федотове: «Люди, которые его ловили, подают очень плохой пример. Молодые игроки будут уезжать, если будет возможность»

Дмитрий Губерниев поделился мыслями о ситуации с Иваном Федотовым.

В пятницу появилась информация о задержании голкипера сборной России в Санкт-Петербурге. Военная прокуратура считает 25-летнего вратаря, недавно подписавшего контракт с «Филадельфией», уклонистом от армии.

Губерниев отметил, что молодые игроки могут уехать из России из-за ситуации с Федотовым.

«Мы помним, что такие случаи были. Например, убежали Могильный и Федоров. Могильный был тогда действующим военнослужащим, было открыто уголовное дело.

Но неужели Федотов не мог решить вопрос с армией? Отслужить в составе ЦСКА, оформив все необходимые документы. Тебе бы все пошли навстречу, ты игрок олимпийской сборной. Почему этого не сделали? На что надеялись? На то, что проблема отпадет сама собой, когда ему будет 27? Пока она не отпала. Поэтому нужно отдавать себе отчет, что мелочей не бывает, это воинская служба и закон страны.

А парню я хочу пожелать здоровья. Надеюсь, что вопрос решится правовым путем. Но те люди, которые его ловили, подают очень плохой пример. Потому что сейчас молодые игроки, зная, что подобное возможно, при условии, что у них будет возможность уехать, будут это делать», – сказал комментатор.

7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год.

В прошедшем сезоне вратарь выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.

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