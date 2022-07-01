Федотов отказался комментировать информацию о задержании сотрудниками военкомата

не стал комментировать информацию о том, что его задержали в Санкт-Петербурге.

Ранее появились сообщения о том, что вратарь был задержан сотрудниками военкомата.

Как сообщает «Матч ТВ», корреспондент телеканала дозвонился до голкипера. Вратарь «Филадельфии» и сборной России взял трубку после первого же гудка, но информацию о своем якобы задержании комментировать не стал.

Канал утверждает, что обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, где заявили, что не располагают информацией о задержании хоккеиста.

Ранее появилась информация о том, что военная прокуратура обратилась в полицию Петербурга по поводу вратаря. Сообщалось, что «есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии».

Напомним, 7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год. В прошедшем сезоне вратарь выступал за и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.

Вратарь «Филадельфии» Федотов задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата («СЭ»)