Майоров о Шестеркине и «Везине»: «За океаном выступают порядка 10 российских вратарей. Это все результат реформы Третьяка»

Борис Майоров высказался о выигрыше Игорем Шестеркиным приза лучшему вратарю НХЛ.

Российский голкипер «Рейнджерс» выиграл «Везина Трофи» с рекордным отрывом от соперников.

– Приятно, что наш вратарь опять оказался лучшим в . Тем более приятно, что свою профессиональную карьеру Шестеркин начал в моем родном . За океаном ведь сейчас выступают порядка десяти российских вратарей. Пусть не все они постоянно играют за основу. Но есть и настоящие лидеры своих клубов.

Это все результат реформы Третьяка. В начале 2000-х был момент, когда у нас вратарей катастрофически не хватало. Не только в клубах, но и в сборной России из-за этого были проблемы. И вот тогда нашим командам с подачи Третьяка запретили брать на несколько лет иностранных вратарей. Это стало толчком к тому, что наши голкиперы стали о себе заявлять, и их целая волна поднялась. А теперь им уже продолжают доверять. Все увидели, что у нас очень приличная вратарская школа.

– Причем начали доверять не только в КХЛ, но и в НХЛ.

– Конечно. Шестеркин, Василевский, Бобровский, Сорокин… Они ведь на виду не только в своих клубах, но и во всей лиге. Поэтому я не удивляюсь, что приз лучшего вратаря НХЛ вновь достался россиянину, на этот раз Шестеркину.

– Добьется ли такого же успеха Иван Федотов, отправившийся в НХЛ этим летом после победы ЦСКА в Кубке Гагарина?

– Не знаю. Федотов, безусловно, хороший вратарь. Но у нас он во многом добивался успеха благодаря своим внушительным габаритам. Посмотрим, как у него получится в «Филадельфии», – сказал двукратный олимпийский чемпион.