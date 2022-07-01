Военная прокуратура обратилась в полицию Петербурга по поводу Федотова. Возможно, вратарь уклоняется от службы в армии («Фонтанка»)

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею происшествия Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Военная прокуратура обратилась в полицию Петербурга по поводу вратаря Ивана Федотова.

Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти поступила просьба из военной прокуратуры. Сообщается, что «есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии». 

Утверждается, что группы оперативников уголовного розыска 1 июля заняли выжидательные позиции в местах вероятного появления вратаря сборной России. 

В ЦСКА сообщили, что не знают о ситуации с экс-вратарем клуба.

– Знаете ли вы, что Ивана Федотова хотят видеть в военкомате? 

– Нет, – сказал пресс-секретарь ЦСКА Александр Малюгин.

Напомним, 7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год.

В прошедшем сезоне вратарь выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные