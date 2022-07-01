Военная прокуратура обратилась в полицию Петербурга по поводу Федотова. Возможно, вратарь уклоняется от службы в армии («Фонтанка»)

Военная прокуратура обратилась в полицию Петербурга по поводу вратаря Ивана Федотова.

Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти поступила просьба из военной прокуратуры. Сообщается, что «есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии».

Утверждается, что группы оперативников уголовного розыска 1 июля заняли выжидательные позиции в местах вероятного появления вратаря сборной России.

В ЦСКА сообщили, что не знают о ситуации с экс-вратарем клуба.

– Знаете ли вы, что Ивана Федотова хотят видеть в военкомате?

– Нет, – сказал пресс-секретарь ЦСКА Александр Малюгин.

Напомним, 7 мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год.

В прошедшем сезоне вратарь выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.