Александр Кожевников: «В половине клубов КХЛ нет качественных российских вратарей, идет поиск вторсырья из Европы и Северной Америки»

Александр Кожевников высказался о ситуации с российскими вратарями в КХЛ.

– В последние дни все мы нахваливаем успех , который был признан лучшим вратарем сезона . Согласен, это большое событие, но призываю не увлекаться и не бросаться из крайности в крайности.

– О чем речь, Александр Викторович?

– Да, за океаном у нас все в порядке с голкиперами. Но посмотрите на ситуацию в КХЛ, где мы уже потеряли Федотова из и где лучшим вратарем России по-прежнему является Кошечкин, которому уже под сорок и которого еще пару сезонов назад отправляли на пенсию.

Мы с трудом нашли вратаря под Пекин. Если в этом сезоне мы все-таки вернемся на мировую арену, то с голкиперами для сборной нас ждут большие проблемы. И празднуя победу Шестеркина, обязаны об этом помнить.

– В чем причины нашего вратарского кризиса внутри КХЛ?

– Хотел бы задать этот вопрос нашим тренерам вратарей. Почему на уровне КХЛ они отдают предпочтение легионерам, почему так мало доверяют российской молодежи, почему многие таланты быстро бегут за океан?

– Что конкретно посоветуете тренерам вратарей КХЛ?

– Нужно раздавать поменьше интервью и делать побольше работы. В том же СКА, кстати, еще при Давыдове перестал прогрессировать Аскаров, очень нестабильно играл Самонов.

Есть у меня замечания и к другим клубам. Не понял, зачем тот же ЦСКА брал шведа Рейдеборна. Легионер должен быть наголову выше местного, а он потерялся за спиной Федотова. В вместо того, чтобы нагружать по максимуму Аликина, подписывали непонятных чехов. А в Нижнем не давали толком играть Кочеткову, который сегодня герой в АХЛ.

Посмотрите, сегодня в половине клубов КХЛ нет качественных российских голкиперов, идет поиск вторсырья из Европы и Северной Америки. Поэтому нашим тренерам вратарей нужно поскорее забыть о былых заслугах и начать серьезную, системную работу. Иначе мы в вообще останемся без российских вратарей – и только и будем обсуждать победу Шестеркина, – сказал двукратный олимпийский чемпион.