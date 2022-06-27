Юрий Новиков: «Колорадо» раздавил «Тампу». Жалко Василевского, к нему претензий нет, но команда сыграла средне»

высказался о победе «Колорадо» в финале Кубка Стэнли.

«Эвеленш» выиграли финальную серию, победив в шестом матче (2:1, 4-2).

«Вот в чем нам надо брать пример с : выравнивание команд и игроков в составах позволяет не сразу, но добиваться результата. «Колорадо» не выигрывал с 2001 года, сейчас смог совершить получудо и добиться своей главной награды.

Ничушкин стал героем – это габаритный игрок с характером, боец-тяжеловес. Хорошо, что в этой команде его когда-то увидели и набрались терпения, и сейчас он уже играл совсем на других ролях.

«Колорадо» сыграл очень мощно и просто раздавил «Тампу». Жалко Андрея Василевского, к нему претензий нет, но команда сыграла средне. Хотя надо отдать должное и вратарю «Колорадо», – сказал заслуженный тренер России.

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