Вячеслав Фетисов: «Колорадо» – лучшая команда сезона, ничего удивительного в победе в Кубке Стэнли нет. «Тампа» была уставшая»

не удивлен победе «Колорадо» в финале Кубка Стэнли.

«Эвс» обыграли «Тампу» в финальной серии (4-2, 2:1 в шестом матче).

«Колорадо» был лучшей командой в прошедшем сезоне, [в их победе] ничего удивительного нет. Долго строили сбалансированную команду со всеми необходимыми атрибутами.

уставшая была, затяжные серии отняли у команды много сил. Три года подряд играть в финале – это огромная психологическая и физическая нагрузка.

Прогресс Ничушкина? Терпение команды, в него надо было поверить, его сезон пришел. Надеюсь, к нему пришла уверенность на долгие годы вперед», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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