Форвард «Колорадо» Обе-Кубел помял Кубок Стэнли – уронил на лед перед командным фото

Хоккеисты «Колорадо» помяли Кубок Стэнли, празднуя победу над .

Вмятина появилась еще до командного фото. Форвард Николас Обе-Кубел вез кубок команде, но упал на лед и помял трофей.

На всех последующих фотографиях и видео на кубке заметна вмятина.

«Эвс» обыграли «Тампу» в финальной серии (4-2, 2:1 в шестом матче).

Фото: твиттер НХЛ

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