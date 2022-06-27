Валерий Каменский: «У «Тампы» был более длинный плей-офф, а у «Колорадо» – больше отдыха. Ничушкин поднялся с самого низа»

подвел итоги финала Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй» и «Колорадо».

«Эвеленш» выиграли финальную серию, победив в шестом матче (2:1, 4-2).

«Игра была равная, нервная, но «Колорадо» был посвежее. этого не хватало, в концовке игры было всего один или два броска. У них был более длинный плей-офф, у «Колорадо» было больше отдыха. Вот это сыграло основную роль.

Хочу поздравить всю команду «Колорадо»! Естественно, , который доказал всем, поднявшись практически с самого низа, что он игрок первых двух звеньев. Хочу пожелать, чтобы он продолжал прогрессировать.

Особенно хотел бы поздравить , который прожил с этой командой долгое время: играл в ней, выиграл два кубка, а сейчас генеральный менеджер», – сказал олимпийский чемпион, член экспертного совета при ФХР, бравший с «Эвс» Кубок Стэнли в 1996-м.

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