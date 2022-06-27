Василевский швырнул шлем в стену и пнул его после поражения в финале Кубка Стэнли

выплеснул эмоции после поражения в финале Кубка Стэнли.

27-летний вратарь «Тампа-Бэй», уйдя со льда в подтрибунное помещение, со злости швырнул шлем кого-то из полевых игроков об стену, а затем еще и пнул его и нецензурно выругался: «Fuck».

Напомним, что россиянин поменял шлем во втором периоде 6-го матча финала с «Колорадо» (1:2, 2-4) и сразу же пропустил гол. Потом он вернул прежний шлем.

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