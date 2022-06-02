«Ак Барс» опубликовал фото Радулова со Знарком: «Иногда хочется просто взять и выложить их фотографию»

Теги Ак Барс Даллас Александр Радулов НХЛ Олег Знарок КХЛ Хоккей

«Ак Барс» анонсировал подписание контракта с Александром Радуловым.

Клуб опубликовал фото хоккеиста с главным тренером Олегом Знарком.

«Иногда хочется просто взять и выложить фотографию Радулова и Знарка», – говорится в сообщении клуба. 

Напомним, 31 мая «Ак Барс» уже анонсировал переход Радулова роликом из фильма «Парк Юрского периода».

Агент игрока сообщил о подписании контракта с «Ак Барсом» на два года.

Официально о подписании Радулова клуб еще не объявлял. 

Агент Радулова: «Знарок – один из инициаторов приглашения Александра в «Ак Барс». У них нормальные отношения – не высасывайте из пальца!»

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