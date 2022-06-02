«Ак Барс» опубликовал фото Радулова со Знарком: «Иногда хочется просто взять и выложить их фотографию»

«Ак Барс» анонсировал подписание контракта с Александром Радуловым.
Клуб опубликовал фото хоккеиста с главным тренером Олегом Знарком.
«Иногда хочется просто взять и выложить фотографию Радулова и Знарка», – говорится в сообщении клуба.
Напомним, 31 мая «Ак Барс» уже анонсировал переход Радулова роликом из фильма «Парк Юрского периода».
Агент игрока сообщил о подписании контракта с «Ак Барсом» на два года.
Официально о подписании Радулова клуб еще не объявлял.
Агент Радулова: «Знарок – один из инициаторов приглашения Александра в «Ак Барс». У них нормальные отношения – не высасывайте из пальца!»