«Ак Барс» опубликовал фото Радулова со Знарком: «Иногда хочется просто взять и выложить их фотографию»

«Ак Барс» анонсировал подписание контракта с .

Клуб опубликовал фото хоккеиста с главным тренером Олегом Знарком.

«Иногда хочется просто взять и выложить фотографию Радулова и Знарка», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, 31 мая «Ак Барс» уже анонсировал переход Радулова роликом из фильма «Парк Юрского периода».

Агент игрока сообщил о подписании контракта с «Ак Барсом» на два года.

Официально о подписании Радулова клуб еще не объявлял.

Агент Радулова: «Знарок – один из инициаторов приглашения Александра в «Ак Барс». У них нормальные отношения – не высасывайте из пальца!»