Александр Пашков: «Радулов никогда не был большой звездой. Это просто рабочий игрок с хорошей результативностью»

считает, что Александр Радулов никогда не был большой звездой.

«Почему Радулов выбрал «Ак Барс»? Во-первых, я думаю, что Радулов покинул не по-своему желанию. Если бы он был нужен там, то остался, но серьезного интереса там он не представляет. Другие причины его выбора – сумма контракта с , а также уровень клуба. Это одна из лучших команд в стране, с хорошими условиями работы. В следующем сезоне она может выиграть Кубок Гагарина – и этот фактор Радулова тоже привлекает.

Никаких иллюзий о возможностях Радулова быть не должно. Ребята из НХЛ едут в нашу лигу доигрывать – это предельно ясно и надо об этом говорить. А не о том, что Радулов сейчас все выиграет и всех обыграет. Игроки из НХЛ приезжают побитые, как правило, с хроническими травмами – хоккей там не сахар. Поэтому они и приезжают доигрывать на один-два-три сезона – у кого как получается. Примеров этому масса, начиная с Сергея Федорова.

Радулов вообще никогда не был большой звездой – ни у нас, ни там. Да, он играл прилично за счет своего боевого характера. Но говорить о высоком классе игрока я бы не стал. Я видел таких игроков и знаю, о чем говорю.

Радулов – это просто рабочий игрок с хорошей результативностью. Это боец, вожак в команде, но это не тот игрок, о котором можно говорить, что это выдающийся мастер. Он очень эмоционален, всегда боролся за победу, никогда не уходил в сторону, никогда себя не берег и всегда боролся за результат ради команды», – сказал олимпийский чемпион.