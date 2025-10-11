Ожиганов о результатах «Динамо»: «Здоровая ситуация в раздевалке, люди приходят на работу с улыбкой. Не так, как было во время серии поражений»
Бело-голубые обыграли ЦСКА (4:3 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. У команды тренера Алексея Кудашова серия из четырех побед подряд.
– «Динамо» нашло свою игру, судя по результатам?
– Я уже перед сезоном много чего наговорил, поэтому не хочется в будущее заглядывать. Просто двигаемся от игры к игре.
– Но ведь эти победы – не совпадение. Явно нашли какой‑то выход из ситуации.
– Честно? Я сам себе не могу до конца ответить, что мы глобально поменяли, что пошел результат.
Но он налицо, действительно. Сейчас у нас абсолютно здоровая ситуация в раздевалке. Люди приходят на работу с улыбкой.
Не так, как было во время серии поражений, когда в глаза друг другу не сильно хотелось смотреть.
Тот случай, когда приходишь на работу и получаешь от нее удовольствие, – сказал защитник «Динамо» Игорь Ожиганов.