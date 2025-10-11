Гатиятулин о Дорофееве: «Работал с ним, знаю сильные стороны и понимаю, за счет чего он прогрессирует. У каждого приходит время, когда хоккеист раскрывается»

Анвар Гатиятулин высказался о прогрессе Павла Дорофеева в НХЛ.

Нападающий «Вегаса» забросил 4 шайбы в 2 матчах на старте регулярного чемпионата и возглавляет гонку снайперов НХЛ.

– Удивляет ли вас прогресс Павла Дорофеева? Удачно начинает уже второй сезон подряд в «Вегасе», хотя в КХЛ себя не проявил.

– Вы знаете, у каждого свое время приходит, когда игрок раскрывается. Кто-то раньше стартует, кто-то попозже.

Работал с Павлом, знаю его сильные стороны, поэтому понимаю за счет чего он прогрессирует.

На сегодняшний день уже давно не общались, правда, поэтому могу сейчас только порадоваться за него, пожелать удачи, как и любому нашему игроку в НХЛ , тем с кем лично работал – тем более. И в сборной, и в «Тракторе», везде. Всех, по возможности, смотрю, слежу и желаю удачи, – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин .